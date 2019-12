Si chiama Stefania Tomaro ed è una giurista d’impresa, specializzata in diritto dell’energia sia in studi legali internazionali che come legale all’interno di multinazionali. E’ lei il nuovo amministratore unico della società Sea Servizi e Ambiente Spa, la professionista (fra l’altro una quota rosa come direbbero gli amanti del genere) scelta dal sindaco di Campobasso Roberto Gravina.

Intorno alle 14 di oggi (31 dicembre), nell’ultimo giorno utile, la firma del decreto di nomina.

In queste settimane a Palazzo San Giorgio sono stati vagliati i curricula dei 32 candidati che avevano risposto al nuovo bando voluto dall’amministrazione pentastellata per eliminare il consiglio di amministrazione e scegliere la nuova governance.

Stefania Tomaro non entrerà comunque in carica prima della prossima primavera: l’attuale consiglio di amministrazione guidato da Gianfranco Spensieri infatti dovrà prima approvare il bilancio della stessa Sea.

Quello della Tomaro non è un nome nuovo in città: oltre ad essere la figlia dell’ex assessore della Democrazia Cristiana e dirigente regionale Franco Tomaro, è la compagna di Stefano Sabelli, punto di riferimento del Teatro del Loto di Ferrazzano.

46 anni, residente in via Firenze a Campobasso, la Tomaro ha lavorato anche nello studio legale associato Iacovino-Di Pardo e si è laureata in Giurisprudenza a Firenze con una tesi sul ‘Diritto costituzionale all’ambiente in Italia e in Spagna’. A lei il compito di guidare dunque la municipalizzata del comune di Campobasso che si occupa dello sgombero neve e della raccolta dei rifiuti. Uno degli obiettivi dell’amministrazione M5S è completare nel 2020 la raccolta differenziata nel capoluogo.