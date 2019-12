Botti di Capodanno

Di Alessio Toto

Benarrivato anno nuovo, ti auguro un “petardo” taciturno per farci capire come togliere la polvere dal cuore e lucidare per bene i nostri occhi, una silenziosa “girandola” colorata per essere sempre affascinante affinchè possiamo innamorarci di ogni singolo tuo giorno. Un “raudo” inesploso per immergere un cucchiaio nel brodo con la speranza di trovare un tortellino ripieno di buon senso, una “fontana” luminosa senza rumore per non concentrarsi solo su se stessi, ma ringraziare di quello che si ha e non lamentarsi per quello che manca. Desidero per te una “cipolla” silente perchè molte persone hanno bisogno di essere ascoltate, capite o semplicemente notate, in quanto esistono anche loro nel tuo calendario, spero in un “fiorellino” muto per dare a tutti una seconda possibilità senza ripetere gli stessi errori. Auspico un “minicicciolo” zitto zitto per riversare amore nella vita altrui, un “magnum” quieto per fare quella telefonata o inviare un messaggio, meglio avere dolci ricordi che amari rimpianti, tante “stelle filanti” prive di scoppio perchè ci servono illusioni e sogni per dare un senso all’umanità.

Pensare ad ogni nuovo anno come al futuro in cui qualcosa di buono succederà, e se anche quest’anno non dovesse succedere, ci sarà un altro nuovo anno e un altro ancora e ancora…

(Alessio Toto…Tra un motore e un cambio mi sono laureato in Sociologia e, scrivo poesie con lo scopo di arrivare al vostro cuore…)