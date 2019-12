Bilanci 2018, ok del centrodestra. Pd e 5S contro Toma: “Ha fallito”

Una seduta lunga e ad alta tensione del Consiglio regionale che ieri (19 dicembre) ha discusso a lungo e poi ha approvato una serie di atti finanziari. Tutto con il voto del centrodestra mentre le opposizioni – Pd e Movimento 5 Stelle – si sono fatti sentire più volte in Aula contestando i documenti che, a loro dire, certificano “il disastro dei conti della Regione Molise” e “il fallimento di un anno e otto mesi di governo Toma”.

Nel dettaglio, il centrodestra ha dato il via libera al Rendiconto finanziario 2018 del Consiglio regionale (9 voti favorevoli, 4 contrari e un astenuto). Con 12 sì e 7 no è stato inoltre approvato il rendiconto generale della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2018. Stesso ‘verdetto’ per il consolidato della Regione Molise per l’esercizio finanziario 2018 (12 sì, 6 no).

Via libera anche alla variazione di assestamento generale al bilancio di previsione 2019-2021 del Consiglio regionale. Infine, sempre a maggioranza sono passati l’assestamento al bilancio di previsione 2019-2021, il bilancio consolidato della Regione Molise per esercizio 2018 e l’autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020-2022.

Durissimo il commento di Micaela Fanelli, capogruppo del Pd in Consiglio regionale: “Per la prima volta nella storia della Regione Molise, il consiglio regionale adotta un rendiconto finanziario la cui somma algebrica non torna. Non lo diciamo noi delle minoranze, ma la Corte dei Conti, il Collegio dei Revisori, la Prima Commissione. Insomma, lo certificano i numeri.

Un risultato pessimo, una ratifica del fallimento sia tecnico che politico per Donato Toma, assessore al Bilancio e Presidente della Regione.