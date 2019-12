I botti: croce e delizia. Piacciono ai ragazzini che non vedono l’ora che arrivi il periodo natalizio, ma sono un rischio per i bambini e un incubo per gli animali.

A Termoli il sindaco di centrodestra Francesco Roberti ha già dichiarato che non firmerà l’ordinanza che vieta l’utilizzo dei giochi pirotecnici annunciando solo un’apposita campagna di sensibilizzazione.

Anche a Campobasso nessuna decisione è stata presa in merito dal primo cittadino pentastellato Roberto Gravina, a differenza del suo predecessore Antonio Battista (Pd). Pare che a palazzo San Giorgio si stia valutando se adottare o meno il provvedimento alla luce delle recenti indicazioni arrivate dalla Prefettura di Campobasso, secondo la quale “le ordinanze sindacali adottate per motivi di necessità e urgenza, anche in materia di utilizzo di fuochi pirotecnici, sono legittime se attengono a situazioni contingenti, eccezionali e imprevedibili”. Anche perchè, riferiscono ancora, “il periodico utilizzo durante le festività natalizie e di fine anno di fuochi d’artificio non rappresenta una circostanza singolare tale da poter giustificare l’utilizzo di un provvedimento straordinario“.

Al di là delle indicazioni della Prefettura, considerando pure che è difficile controllare e multare tramite i vigili urbani i ragazzini che ‘sparano’, al tempo stesso è innegabile che i petardi costituiscano un rischio per la pubblica sicurezza: si potrebbe calpestare una miccetta e restare feriti oppure un bambino potrebbe raccogliere fuochi pirotecnici non ancora esplosi e farsi male.

Per questo, tra i residenti del capoluogo c’è chi si lamenta: “Io ho paura di passeggiare in centro a Campobasso: si spara troppo. Ed è un peccato perchè non si riesce nemmeno a guardare o a fare le foto vicino alle luminarie allestite quest’anno”, la testimonianza di una ragazza che ha segnalato alla nostra redazione la problematica auspicando l’adozione di un’apposita ordinanza da parte del primo cittadino, titolare della salute pubblica.

Timori sono espressi dai proprietari di cani e gatti, che fuggono spaventati quando esplode un petardo e rischiano di essere investiti dalle auto. Gli animali più anziani corrono il rischio di morire a causa di un infarto.

Gli animalisti sono in allarme e sui social qualcuno ha lanciato un appello al sindaco di Campobasso: “Mi aspettavo, di questi tempi, la comunicazione del il divieto dello scoppio di petardi, botti e fuochi d’artificio di vario genere (prima e dopo) la sera di San Silvestro”, il messaggio di Eva Palange. “Di buoni motivi per dire no ai botti ce ne sono tanti: feriscono e in alcuni casi provocano la morte di persone e animali, spaventano bambini e anziani e non per ultimo inquinano l’ambiente. Nel 2019, sono state 216 le persone coinvolte in incidenti. Da noi nulla?”.

Intanto l’Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) ha avviato una campagna diramando un decalogo per tutelare i nostri amici a quattro zampe e ha lanciato un invito ai cittadini: anche loro possono attivarsi. “Chiedere al proprio Comune di residenza di emettere un’ordinanza che vieti l’utilizzo di fuochi d’artificio e petardi sul territorio di competenza – si legge in una nota – è il primo passo per sollecitare una presa di posizione da parte delle istituzioni. È poi necessario segnalare tempestivamente le violazioni di tali disposizioni alle forze dell’ordine e richiedere un intervento per scoraggiare tali pratiche e rendere efficace l’ordinanza in questione. Ma non solo: tra le buone pratiche preventive non possono mancare l’educazione e la sensibilizzazione dei cittadini”.

Per questo, “contro questa pratica che trasforma il primo giorno dell’anno in un bollettino di guerra, ma si può fare ancora molto partendo proprio dalla consapevolezza delle persone riguardo le conseguenze che l’esplosione di botti ha sulla vita degli altri, animali e umani”.