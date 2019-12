Babbi Natale, artisti di strada e prodotti locali: folla per i mercatini di Ripalimosani

Buona la prima per i mercatini di Natale di Ripalimosani che ieri hanno aperto i battenti all’interno della suggestiva cornice di palazzo Marchesale. Tante le famiglie con i bambini che si sono divertiti guardando ammirati le esibizioni degli artisti di strada o ascoltando i brani natalizi eseguiti dai Babbi Natale. Per i più piccoli c’era uno spazio appositamente dedicato, in cui era possibile giocare e divertirsi in tranquillità.

Ovviamente la parte del leone è stata svolta dagli stand degli artigiani e dei produttori locali: oggetti in lana o creazioni in camera d’aria, manifatture preziose e originali. E ancora prodotti al miele, il panettone salato, il vino, i formaggi e le mozzarelle per soddisfare i palati. Tanti hanno apprezzato anticipando l’acquisto dei primi regali di Natale.

Ad accogliere i visitatori vin brulè e biscotti offerti all’inizio del percorso che si è snodato all’interno del bellissimo castello di Ripalimosani.

I mercatini torneranno il prossimo fine settimana: per chi se li è persi, sarà possibile visitarli sabato 14 e domenica 15 dicembre.