Auto va a fuoco in autostrada, fiamme alte e paura. Pompieri da Vasto

Un’auto è andata a fuoco nel pomeriggio di oggi 6 dicembre attorno alle 18 lungo il tratto termolese dell’autostrada A14, sulla carreggiata ovest. L’incendio si è propagato per cause ancora da verificare e in pochi secondi le fiamme alte hanno avvolto la vettura parcheggiata sul ciglio della strada, iniziando ad aggredire anche la vegetazione adiacente.

Alcuni residenti della zona Airino e San Pietro di Termoli, specie i palazzi che affacciano sulla A14, sono stati incuriositi dalla scena spettacolare che si presentava davanti ai loro occhi e hanno chiamato i soccorsi. Le fiamme alte erano infatti visibili a diverse centinaia di metri di distanza, specie sotto via Udine.

Essendo successo in autostrada, la giurisdizione è quella della Polizia stradale della A14, per cui i vigili del fuoco sono partiti da Vasto, entrando dal casello di Vasto Sud-Montenero di Bisaccia per raggiungere il luogo dell’incendio.

Al momento non risulta ci siano persone ferite.

Seguono aggiornamenti