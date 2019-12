Auto sbanda e finisce contro un palo. Miracolato il bambino passeggero

Poteva avere conseguenze ben più gravi l’incidente avvenuto oggi pomeriggio (29 dicembre) in via America a Termoli.

Erano le 15.30 circa quando un 19enne, alla guida di una Chevrolet Matiz, deve aver accusato un malore che lo ha fatto sbandare con l’auto. L’asfalto era scivoloso per via della pioggia e la macchina è andata a schiantarsi contro un palo dell’illuminazione posizionato sullo spartitraffico che divide la carreggiata. Quando i Vigili del Fuoco sono arrivati (l’ambulanza è arrivata in un secondo momento perché si trovava a Larino) il ragazzo era privo di sensi. Probabile che il malore sia stato precedente all’impatto, e dunque che sia stato proprio questo a causare il sinistro.

Ma il giovane non era solo in macchina. L’auto è andata ad urtare il palo sul lato passeggero dove si trovava a bordo un minorenne. Per lui le conseguenze potevano essere ancor più gravi e invece ‘miracolosamente’ è uscito illeso. Lo spavento è stato però tanto. I soccorritori lo hanno messo su una barella fino all’arrivo dell’ambulanza. I due sono stati poi trasferiti al Pronto Soccorso per accertamenti.