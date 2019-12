A pochi giorni di distanza dall’ultimo caso, una Fiat Panda rubata è stata recuperata dai Carabinieri di Termoli.

È stata trovata in zona Marina di Montenero ieri sera, nel giorno di Natale. Stavolta il furto non era avvenuto a Termoli, come il caso di pochi giorni fa, bensì nel chietino. E anche stavolta si è trattato di una Fiat Panda. Sono stati i Carabinieri della Compagnia di Termoli a ritrovare il mezzo rubato e a restituirlo al legittimo proprietario che, circa tre settimane fa, se l’era visto portare via da ignoti.

I Carabinieri fanno sapere che “continuano incessanti le attività di contrasto ai furti di auto in tutto il Basso Molise”.