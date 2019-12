Auto e strade imbiancate a Campobasso: non è neve, ma grandine

Auto, strade e marciapiedi imbiancati poco prima delle 13 di oggi (23 dicembre) a Campobasso. Ma non per via di una nevicata che sarebbe pure normale nel capoluogo e in questo periodo, ma a causa di una breve ma intensa grandinata che si è abbattuta sulla città. I chicchi di grandine caduti per qualche minuti hanno suscitato un po’ di stupore e curiosità.

E’ uno degli effetti della perturbazione che sta interessando da un paio di giorni il Molise, alla prese con il vento forte e una pioggia battente.