Attuazione Piano Sviluppo Rurale, buona performance del Molise a Bruxelles

Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 a Bruxelles: Buona la performance del Molise che si è distinta in modo positivo nell’incontro tra la struttura tecnica dell’Assessorato alle Politiche Agricole e i rappresentati della Commissione Europea. Per l’annualità 2019, come evidenziato dal Capo Unità della Direzione Generale Agricoltura della CE Philip Busz, il “risultato del Psr è di gran lunga migliore di quella registrata dai programmi regionali italiani e perfettamente in media con i Programmi degli altri Stati Europei, tanto da consentire ai vertici della CE di prendere il Molise come esempio di “pratica di successo”. A esprimere soddisfazione l’assessore regionale Nicola Cavaliere. “Un risultato importante, frutto della continua dialettica tra la struttura tecnica e quella politica, che pone solide basi per l’avvio della nuova fase di programmazione 2021/2027”.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati numerosi argomenti relativi al completamento dell’attuale PSR, alle modalità di progettazione del nuovo Programma. Proprio in merito a quest’ultimo aspetto, i rappresentanti della Commissione hanno preso atto della chiarezza degli obiettivi e dei percorsi futuri tracciati dalla Regione Molise.

Cavaliere ha comunicato che “dal mese di gennaio, avvieremo una serie di incontri territoriali per raccogliere, comprendere e delineare i reali fabbisogni degli imprenditori agricoli, dei Comuni, delle organizzazioni di categoria, nell’ottica di un dialogo costruttivo che ci consentirà di strutturare al meglio il nuovo Programma 2021/2027. Uno dei nostri principali obiettivi – ha puntualizzato – sarà la semplificazione delle procedure amministrative, dei bandi, dell’iter burocratico, uno snellimento che permetterà una forte accelerazione dei pagamenti ai beneficiari, superando le criticità riscontrate nell’attuale PSR”.