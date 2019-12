Attivo il telefono Aidaa contro i botti che fanno male agli animali

E’ attivo da questa mattina e lo sarà fino alle ore 21 del 31 dicembre 2019 il telefono anti botti di Aidaa, dove è possibile rivolgersi per chiedere consigli relativi alla gestione degli animali domestici in relazione ai botti della notte di San Silvestro (esclusi i consigli veterinari). Operatori dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente risponderanno in questi tre giorni dalle 11 alle 21 al numero 3479269949 (non è numero verde ma la telefonata è tariffata secondo le condizioni del vostro piano tariffario) a tutte le richieste relative alla problematiche e alla gestione degli animali domestici e Inoltre per chiunque è possibile ricevere gratuitamente il vademecum con i consigli utili per micio e fido scrivendo una mail a presidenza.aidaa@gmail.com. saranno evase tutte le richieste che perverranno fino alle ore 13 del 31 dicembre 2019. Infine è possibile accedere direttamente alle informazioni ed ai consigli utili collegandosi al blog AIDAA all’indirizzo http://aidaa-animaliambiente.blogspot.it/2013/12/botti-di-capodanno-consigli-utili-per.html dove potrete accedere direttamente a tutte le informazioni disponibili.