Applausi al concerto di Natale dell’Istituto comprensivo Difesa grande

Un tripudio di applausi ieri sera 18 dicembre per il concerto di Natale organizzato dall’Istituto Comprensivo “Difesa Grande” di Termoli nella chiesa di San Francesco.

A esibirsi sono stati gli alunni dell’intero comprensivo scolastico: i bambini dei 5 anni delle scuole dell’infanzia di via Volturno e Difesa Grande, gli alunni delle scuole Primarie di via Po e Difesa Grande e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado.

Un coro di circa 150 voci che ha deliziato la folta platea con un repertorio di canti natalizi della tradizione classica italiana ed europea (in calce la scaletta). Difatti, gli alunni hanno cantato in italiano, in inglese, in spagnolo, fino a concludere con un’eccezionale esibizione in lingua latina, dimostrazione tangibile che all’interno dell’Istituto si dà ampia attenzione ai valori dell’inclusione e del pluralismo culturale.

Il coro è stato accompagnato da un ensemble di strumenti musicali suonati dagli studenti della Scuola Secondaria di I grado, che da quest’anno si uniscono ai più piccolini in un processo di crescita e di continuità didattica iniziato dallo scorso settembre.

Erano presenti all’evento tantissime persone, tra cui molti genitori e parenti degli alunni, ma anche tanti docenti e rappresentanze locali che hanno vissuto la serata come un momento di serenità, di unione e di compartecipazione.

L’evento si è concluso con il saluto del Dirigente Scolastico, Sibilla Salvatore, che, nell’augurare un sereno Natale e un buon 2020 a tutte le famiglie, ha esteso l’appello lanciato da papa Francesco a tutti gli operatori impegnati nel campo della conoscenza e della ricerca: la necessità di ristabilire un nuovo patto educativo, nuove alleanze sociali, per costruire un mondo più umano e solidale.

L’evento sarà riproposto con il titolo “Natale in uno scrigno”, venerdì 20 dicembre 2019, alle ore 18:00, presso il Centro Commerciale “Lo Scrigno”.

SCALETTA: