Annullo filatelico, torciate e cori in piazza: il Centenario del tifo rossoblù

Una giornata tutta dedicata ai Lupi. È il sabato che precede l’ultima partita dell’anno, quella di domenica, 22 dicembre, contro il Vastogirardi di Francesco Farina. I tifosi si sono organizzati con alcuni eventi che meritano un plauso oltre che l’adeguata pubblicità.

Si parte nel pomeriggio, alle ore 16.00, sotto i portici di Palazzo San Giorgio, dove l’associazione ‘Passione Rossoblù’ ha ideato uno speciale annullo filatelico per i cento anni rossoblù: “Il Centenario è un evento unico e va celebrato assolutamente con uno speciale annullo filatelico realizzato appositamente da Poste Italiane. Un pezzo di storia di cui un tifoso rossoblù non può assolutamente farne a meno. Vi ricordiamo che l’acquisto di ogni pezzo aiuterà l’Associazione Anffas Onlus nella realizzazione dei propri progetti. È tutto pronto e noi vi diamo appuntamento a partire dalle ore 16.00 sotto i portici del Comune di Campobasso”.

Intorno alle 18.00 tocca agli ultras di Curva Nord Campobasso che in piazza Vittorio Emanuele hanno organizzato un momento tutto legato al tifo storico del Lupo con cori e torciate in uno dei luoghi simbolo della città. E dalle 20.00 ci si trasferirà al Mercato coperto per la Festa del Centenario: prodotti tipici, bevande e musica in un mercato adibito a stadio. E domenica una coreografia speciale in curva Nord Scorrano. FdS