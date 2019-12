Ancora disagi sul treno Roma-Campobasso: ritardi abissali e viaggiatori furiosi

Un’odissea. Estenuante, logorante, inaccettabile a tratti. Perché a parlare ancora di certe criticità nel 2019 si fa davvero fatica; tanta fatica. Eppure l’inadeguatezza, atavica, è ancora lì: a picconare pazienza e quotidianità di viaggiatori ormai stanchi e inviperiti, bistrattati dalle carenze di un sevizio che sembra incapace di conoscere migliorie e svolte definitive.

Parliamo del trasporto su rotaia e in particolare di quei binari troppe volte finiti tra le tristi pagine di cronaca locale: tratta Roma-Campobasso, battuta spesso da treni vetusti, per nulla al passo con le esigenze del tempo e dei pendolari, troppe volte afflitti da guasti tecnici capaci di trasformare un percorso ferroviario in una vera e propria scommessa col destino, in una via crucis di disagio, stanchezza e inquietudine.

Ieri, giovedì 19 dicembre, l’ultimo capitolo della saga. A raccontarcelo è proprio un lettore, che dalla capitale è salito sul convoglio in direzione del capoluogo molisano. Come lui, tanti altri utenti, molti dei quali costretti a rimanere seduti a terra pur di rientrare a casa.

“Partenza alle 14.35, treno stracolmo e gente in piedi o seduta a terra. Il treno – racconta Nicola S. – arriva a Isernia con mezz’ora di ritardo e poi si ferma prima di Vinchiaturo perché qualcuno ha tamponato all’altezza del passaggio a livello e si è dovuto quindi attendere l’arrivo dei Carabinieri per dare l’ok a procedere”.

Finita qui? Certo che no.

“Il treno – continua il 34enne campobassano – si ferma nuovamente per dare l’ennesima precedenza ad altri treni, per poi ripartire a passo d’uomo per arrivo a Campobasso alle 18.55, dove avrebbe dovuto arrivare alle 17.43”.

Sembra la trama di un film tragicomico. E invece no: è cronaca dei nostri giorni.

Ma che importa? Tanto ormai abbiamo la metropolitana legger…Ah no. Ma tranquilli, arriverà anche quella, prima o poi.

