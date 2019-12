Un anziano è morto nelle prime ore di oggi, sabato 28 dicembre, all’ospedale ‘Casa del Sollievo’ di San Giovanni Rotondo dopo essere stato investito a Termoli nella serata di ieri attorno alle 19 in via Pertini, non distante dal centro commerciale ‘La Fontana’.

L’uomo, G.C. di 76 anni, era stato soccorso dal 118 e subito trasportato al San Timoteo di Termoli dove era arrivato con fratture multiple e condizioni serie. Ma nella notte un improvviso peggioramento ha spinto i medici a trasferirlo nel nosocomio di San Giovanni Rotondo.

Sfortunatamente nemmeno l’intervento dei medici dell’ospedale foggiano è servito a salvargli la vita e G.C. è morto nelle scorse ore.

La Polizia Locale di Termoli, intervenuta sul posto qualche minuto dopo l’investimento, ha avviato delle indagini su indicazione della Procura della Repubblica di Larino.

L’uomo che ha investito l’anziano a bordo di una Opel Corsa è un termolese di mezza età. Si è immediatamente fermato per soccorrere l’anziano ed è rimasto sul posto fino all’intervento delle forze dell’ordine. E’ stato sottoposto sia all’alcol test che al test per la presenza di droga nel sangue e si è in attesa di conoscere i risultati.

Il punto in cui è avvenuto l’incidente è particolarmente critico, a causa delle tante auto che attraversano la carreggiata per svoltare verso il centro commerciale o via Brasile. Altri incidenti simili si erano verificati anche nel recente passato.

La tragedia di Termoli arriva a poche ore dal decesso di Nicoletta Valente, la 35enne investita e uccisa nella notte fra Natale e Santo Stefano a Vinchiaturo.