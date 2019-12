Alla ‘Colozza’ gli esami per aspiranti avvocati, divieti di sosta e limitazioni al traffico

Per tre giorni l’istituto comprensivo “G. A. Colozza” di Campobasso ospiterà gli esami per l’abilitazione per la professione forense (anno 2019). Le prove si svolgeranno da domani, 10 dicembre, fino al 12.

Considerato che alle selezioni parteciperanno numerosi candidati ed è necessario evitare il caos del traffico, intralci e pericoli, il Comune di Campobasso ha deciso di istituire il divieto di sosta, su entrambi i lati, sul tratto di strada di S. Antonio dei Lazzari dall’incrocio con via Normanno fino alla locale caserma dei vigili del fuoco.

Inoltre fino all’11 dicembre sarà vietata la sosta con rimozione forzata in via D’Amato (dal civico 33 al civico 1/B), in via Tiberio (dal civico 2 al civico 4) e più precisamente dall’innesto con via Garibaldi all’ incrocio con via Sant’Antonio dei Lazzari.