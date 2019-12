Alla Brigida doppio Open day: novità l’indirizzo sportivo

Nei giorni del 13 dicembre e 11 gennaio l’Istituto Comprensivo Brigida di Termoli ospiterà i genitori interessati alla presentazione dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2020/2021.

Sarà l’occasione per spiegare le caratteristiche del nuovo corso ad indirizzo sperimentale sportivo, che rappresenta un’unicità nel Molise ed è rivolto ai ragazzi che l’anno prossimo frequenteranno la classe prima.

Il progetto si pone in continuità verticale con l’indirizzo sportivo del Liceo Scientifico, già presente in ambito comunale, e si propone di valorizzare l’educazione fisica e motoria come disciplina e come occasione per affrontare tematiche di educazione alla salute.

Il corso è articolato, dal lunedì al venerdì, su 33 ore settimanali, di cui 2 di scienze motorie e 3 dedicate alla sperimentazione di sport diversi. Previsti due prolungamenti dell’orario sino alle 15,30, il martedì e il giovedì.

Tra le attività sportive di approfondimento proposte nell’arco del triennio: nuoto, vela, pallavolo, arti marziali, pallacanestro, ginnastica, scherma.

L’offerta della secondaria si aggiunge a quelle storicamente disponibili: inglese potenziato, inglese e francese, inglese e spagnolo, matematica potenziata con inglese e francese, robotica e coding con inglese e francese, strumento musicale (un’opzione trasversale).

Di seguito il calendario degli incontri della scuola Brigida. All’Istituto di via Cina venerdì 13 dicembre con i seguenti orari: Infanzia 16/16,30, Primaria 16,30/17, Secondaria 16,30/17 e sabato 11 gennaio dalle 16.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito http://www.comprensivobrigida.edu.it.