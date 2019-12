A Ripalimosani si accende la magia del Natale: mercatini nel borgo antico

A Ripalimosani si accende la magia del Natale. E’ tutto pronto per la sesta edizione dei mercatini di Natale dove saranno protagonisti le creazioni degli artigiani locali e i prodotti tipici in mostra all’interno della splendida cornice del borgo antico.

La manifestazione natalizia nel tempo ha riscosso sempre più successo e quest’anno punta ad aumentare il numero dei visitatori che potranno godere di tranquilli momenti di svago ed amicizia.

Quest’anno, riferiscono gli organizzatori, protagonisti dei Mercatini saranno ancora di più le luci, il calore, i sapori.

Le luci di piazza San Michele, le luci del borgo antico illuminato a festa. Le luci del bellissimo campanile da poco tornato al suo splendore che si erge sulla piazza e sulla chiesa madre. Le luci che dalla piazza portano al Palazzo Marchesale.

Il calore della gente che a Natale è predisposta ad aprirsi agli altri. Il calore dei luoghi al chiuso che permetteranno di fare shopping e di vivere il clima tipico del Natale, al riparo da eventuali intemperie. Il calore di un tè caldo o di un buon caffè in comodità. Il calore dei sorrisi che gli organizzatori non vogliono risparmiare a nessuno.

E infine il sapore. Quello dei dolci e dei salati da assaggiare. Il sapore delle tipiche pastarelle ripesi, i pescterelle. Il sapore di un pomeriggio diverso, intimo e raffinato.

“Questo evento è nato in sordina ed ogni anno ci dà una soddisfazione in più in termini di partecipazione ma anche in termini di appoggio da parte dei nostri concittadini – spiega il sindaco Marco Giampaolo – Abbiamo cercato di offrire iniziative e spazi di qualità con risorse comunque relative ad un Comune di tremila abitanti. Abbiamo investito in tanti dettagli identitari con un brand che rende unica la manifestazione e che vogliamo far conoscere il più possibile. Crediamo di aver creato qualcosa di grazioso ed accogliente e non vediamo l’ora di sperimentarlo insieme ai nostri ospiti”.

Gli appuntamenti sono tre. Si parte domani (7 dicembre) alle 16. Poi si prosegue il 14 e il 15 dicembre. Tutti i dettagli su www.mercatiniripalimosani.it.