Una grossa manifestazione per il diritto alla salute, in difesa della sanità pubblica molisana è stata indetta per lunedì 16 dicembre a Roma in piazza Montecitorio, sotto le finestre della Camera dei Deputati. Parteciperanno molisani provenienti da tutte le aree della regione, assieme ai molisani residenti nella capitale.

Prevista anche la presenza di una nutrita delegazione dei “Tassisti di Roma per il Territorio e per l’Ospedale Interregionale di Agnone” di cui fanno parte tassisti altomolisani e altovastesi , da sempre sensibili alle problematiche provenienti dalla terra di origine. Ad annunciarlo in una nota i coordinatori del gruppo Tonino Schiappoli (di Villa Canale, Agnone), Arnaldo Sabelli (di Poggio Sannita) Franco Amicone, Ady Cianci e Antonio Cirulli (di Schiavi d’Abruzzo).

Torna dunque a farsi sentire forte, la voce dei tassisti in difesa della sanità pubblica molisana e di Agnone in particolare, fortemente preoccupati per le voci che si rincorrono sulle sorti dei residuali servizi ancora erogati dal “S.Francesco Caracciolo”.