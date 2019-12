A Bonefro la terza edizione del Christmas Wine Festival

Fervono i preparativi nel piccolo paesino medioevale per la manifestazione organizzata dal Comune di Bonefro – Assessorato alla Cultura, della terza edizione del Christmas Wine Festival, quest’anno dedicato a più piccoli e non solo.

Domenica 8 dicembre a Bonefro nell’incantevole cornice dell’ex convento Santa Maria delle Grazie, nella sala Baranelli, vi aspetta una sera piena di magia e allegria per i nostri piccoli, con Babbo Natale, il Clown Nicola Ricci della Tribù del sorriso e l’uomo mangiafuoco, con i loro spettacoli meravigliosi e i gadget offerti dalla “cartolibreria Planet” di Giovanni Nerone.

Per i più grandi e i palati più fini, ci sarà la degustazione della Tintilia molisana in calice, della premiata cantina Tommaso Giagnacovo, accompagnata dai taglieri inimitabili delle specialità del casaro Rosati Michele, del caseificio “Morsi & Sorsi”. Inoltre non mancheranno i dolci di Flora Iantomasi della rinomata pasticceria “La Dolce Vita”. Saranno presenti stand gastronomici delle prelibatezze tutte molisane, il miele favoloso di Antonio Mastrogiacomo per i nostri dolci natalizi, le marmellate, succhi e legumi unici dell’azienda “le delizie di Monte Matteo” di Augusto Iarocci e Michele Antonio Iarocci, l’unico preparato per brodi vegetali senza conservanti e additivi, con la tintilia tutta bonefrana dell’azienda “San Vito” di Di Memmo Domenico, i prodotti biologici dell’azienda agricola “Petacciato Modesto”, lo zafferano tutto bonefrano, i presepi artigianali di Michele Russo e tanto altro ancora.

Sarà presente anche l’Avis Bonefro, che collabora sempre per la sicurezza degli eventi. Buon divertimento.