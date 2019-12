17 villette ‘popolari’ a 380 euro al mese. “Possono partecipare anche coppie over 40”

Finora soltanto una delle villette ‘popolari’ costruite in via San Giovanni a Campobasso è abitata. Non ci sono ancora inquilini negli altri 17 alloggi ultimati durante l’amministrazione Battista che la scorsa primavera aveva pubblicato il bando per assegnare quelle che non si potrebbero definire le ‘classiche’ che case popolari. Villette da 160 metri quadrati: garage, due piani e sottotetto. Affitto a 380 euro al mese per il primo anno.

Al primo bando, rivolto alle giovani coppie e ovviamente ai nuclei meno abbienti, hanno risposto solo tre famiglie: due non avevano i requisiti e sono state scartate. Per questo, la nuova amministrazione pentastellata ha dovuto rimodulare l’avviso pubblico per evitare che con gli alloggi popolari rimanessero vuoti.

“Abbiamo modificato alcuni requisiti: abbiamo abbassato l’Isee e alzato l’età di chi fa richiesta“, ha spiegato l’assessore alle politiche sociali del Comune di Campobasso Luca Praitano. In questo modo potranno presentare la domanda anche le giovani coppie composte da coniugi con e senza figli che abbiano un’età non superiore ai 42 anni compiuti alla data di pubblicazione del bando.

Per l’Isee invece la soglia minima è di 9mila euro, il massimo 45mila.

Per poter partecipare bisognerà presentare la domanda direttamente allo sportello politiche sociali di via Cavour a Campobasso aperto il lunedì il mercoledì e venerdì dalle 10:30 alle 12:30, martedì e giovedì dalle 15:30 alle 17.

Si può scaricare la domanda dal sito del Comune di Campobasso (www.comune.campobasso.it). Le informazioni relative al bando possono essere richieste presso l’Ufficio alloggi in via Cavour n. 5 – piano 2°, nei predetti giorni e orari. Per informazioni si può telefonare al numero 0874. 405552.