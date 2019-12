Campobasso-Vastogirardi, la società indice la ‘Giornata rossoblù’

In occasione della sfida casalinga con il Vastogirardi di domenica 22 dicembre (ore 14.30), valevole come 17^ giornata di campionato di serie D, la società ha indetto la ‘Giornata Rossoblu’. Pertanto non saranno validi gli abbonamenti, i biglietti potranno essere acquistati in prevendita al Campobasso Store, in corso Vittorio Emanuele II, oltre che al botteghino dello stadio il giorno della partita.

Il costo dei biglietti rimarrà invariato come da listino. In curva Nord Scorrano il tagliando costa come al solito 10 euro, 5 il ridotto (donne, over 65 e ragazzi dai 15 ai 18 anni), gratis fino a 14 anni. In tribuna laterale 20 euro (15 il ridotto per gli over 65, 10 per donne e ragazzi). Infine, in tribuna centrale il prezzo del biglietto è di 25 euro.