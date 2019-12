Campobasso, la rimonta continua: Alessandro e Cogliati sbranano la Sangiustese

E vai col tris. I Lupi infilano la terza vittoria consecutiva mandando al tappeto la Sangiustese sul neutro di Civitanova Marche. Si tratta anche del settimo risultato utile: cinque successi e due pareggi che fanno risalire Bontà e compagni in zona playoff.

AVVIO SPRINT. Detto che Mirko Cudini non cambia nulla rispetto all’ultima partita vinta contro la Recanatese, sono gli attaccanti a essere vivaci nel primo pezzetto di match. Alessandro fa il ‘solletico’ alla Sangiustese, che però al 5’ rischia subito di capitolare con Cogliati che nel cuore dell’area piccola calcia a botta sicura ma trova Chiodini a neutralizzare l’occasionissima. I rossoblù comandano il gioco con azioni anche piacevoli ma senza affondare il colpo. E col passare dei minuti i ritmi si ‘ammosciano’, lo 0-0 sembra già accontentare i 22.

LA SVOLTA. Il calcio è strano quanto affascinante. E così, dopo due punizioni letteralmente sprecate, Cogliati, il solito Cogliati, va a guadagnarsi palla a destra, la sua velocità mette in imbarazzo il difensore costretto a stenderlo in area. È rigore: dagli undici metri Alessandro fa il suo dovere spiazzando l’esperto Chiodini che rimane immobile. I marchigiani, finora rintanati nella propria metà campo, ci provano con Scognamiglio, il suo tiro è preda di Natale. Ma sono i Lupi a creare ancora e a guadagnare un altro penalty, sempre con l’imprendibile Cogliati sul quale c’è una spinta in area. Lo stesso numero 9 si incarica della battuta, mancino questa volta parato da Chiodini. Non si tratta però di una mazzata, Zammarchi dal limite prende il palo esterno.

RIPRESA: MANI SULLA VITTORIA. Una meraviglia, una gemma il raddoppio dei Lupi. Alessandro, finora abbastanza svagato, serve un gran pallone a Candellori che da sinistra mette in mezzo dove Bontà di tacco serve Cogliati che insacca. Occhio che la Sangiustese non si arrende: servono due parate di Natale, soprattutto la seconda, per evitare l’1-2 locale. Cogliati rimane il più pericoloso, di mancino prova a fare doppietta dal limite, Chiodini la pensa diversamente e blocca. Cudini effettua il primo cambio al 70’: Tenkorang per Zammarchi. Proprio il centrocampista avrebbe il pallone del tris pennellato da Cogliati ma spara addosso al portiere. Ha del clamoroso l’errore a 10 centimetri dalla porta di Bontà che si mangia un gol incredibile su assist di Alessandro. FdS

SANGIUSTESE 0

CAMPOBASSO 2

SANGIUSTESE: Chiodini, Zannini (74’ Niane), Basconi (70’ Orazzo), Perfetti, Patrizi, Scognamiglio, Bambozzi (80’ Boschetti), Palladini, Mingiano, Proesmans, Romano (46’ M. Palladini). A disposizione: Raccio, Fabbri, Doci, Ercoli, Amabile.

ALL.: Stefano Senigagliesi

CAMPOBASSO: Natale 6.5, Fabriani 6, Vanzan 6.5, Brenci 6.5 (77’ Pizzutelli), Menna 6.5, Dalmazzi 7, Bontà 6.5 (90′ Giampaolo), Candellori 6.5, Cogliati 7 (82’ Musetti), Alessandro 6.5 (86′ La Barba), Zammarchi 6 (70’ Tenkorang). A disposizione: Tano, Pistillo, Sbardella.

ALL.: Mirko Cudini

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova

Assistenti: Passaro di Salerno e Leonetti di Frattamaggiore.

MARCATORI: 26’ Alessandro (rig.) (C), 55’ Cogliati (C).

Gli anticipi della 15^ giornata: Chieti-Jesina 3-2, Montegiorgio-Tolentino 1-1, Olympia Agnonese-Pineto 3-3, Sangiustese-Campobasso 0-2

CLASSIFICA: Notaresco 37, Recanatese 29, Montegiorgio 26, Campobasso, Matelica 25, Pineto 24, Vastese 22, Olympia Agnonese 22, Vastogirardi 20, Porto S. Elpidio, Real Giulianova e Sangiustese 17, Fiuggi 16, Chieti 14, Avezzano 13, Tolentino 12, Jesina 9, Cattolica 6.

Foto SS Campobasso Calcio