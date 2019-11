Comune, associazioni e cittadini volontari insieme per la pulizia delle cunette della strada provinciale 163, che collega San Giacomo degli Schiavoni a Termoli.

Stamane 22 novembre di buonora, un nutrito gruppo di persone con a capo il sindaco Costanzo Della Porta, si sono messe in marcia, armati di guanti e sacchi della spazzatura, per rimuovere i tanti rifiuti accatastati lungo la strada.

Raccolte buste della spazzatura e bottiglie, cartacce e lattine. Complessivamente i volontari dell’ambiente hanno raccolto 4 quintali di immondizia.

“Bella giornata all’insegna del rispetto dell’ambiente. Ringrazio di cuore i volontari che, pur in una giornata non festiva, si sono messi a disposizione per ripulire le cunette stradali da una serie variegata di rifiuti abbandonati da delinquenti che pensano che l’ambiente circostante sia la loro personale pattumiera. Un ringraziamento particolare ai dipendenti comunali e alla ditta Giuliani Environment per il supporto logistico” ha commentato il primo cittadino.

L’iniziativa è stata voluta dal Comune di San Giacomo, dai membri del movimento Fridays for future Termoli e da altre associazioni.