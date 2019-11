“Verificare solai e controsoffitti della scuole”, Bozzelli sollecita Comune a chiedere fondi

Verificare la tenuta degli edifici scolastici del paese. La consigliera comunale di opposizione Valentina Bozzelli chiede al Sindaco di attivare immediatamente la Struttura tecnica comunale per la presentazione della candidatura del Comune di Montenero di Bisaccia per la richiesta di finanziamento in seguito dell’Avviso pubblico emanato in favore degli Enti locali, proprietari degli edifici scolastici pubblici, al fine di effettuare le indagini e verifiche strutturali dei solai e dei controsoffitti.

Bozzelli ritiene che “sia necessario effettuare indagini e verifiche strutturali agli edifici scolastici monteneresi di proprietà del Comune, da affidarsi a soggetti qualificati”.

La consigliera di minoranza sollecita gli amministratori comunali “affinché facciano tesoro della recente e vantaggiosa emanazione del bando. La scadenza del bando è fissata alla data del 29 novembre 2019, salvo proroghe, tanto che il Comune dovrà far pervenire la propria candidatura utilizzando esclusivamente la piattaforma informativa a tal fine realizzata, denominata ides”.