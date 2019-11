Valorizzare la cultura arbereshe, 4 sindaci del Molise incontrano il presidente dell’Albania

Valorizzazione e promozione della cultura arbereshe. Di questo si è discusso questa mattina 8 novembre a Casalvecchio di Puglia, in provincia di Foggia, dove questa mattina il presidente della Repubblica albanese, Ilir Meta, ha incontrato sindaci e amministratori dei paesi italiani con forte connotazione di origine albanese.

L’incontro ha visto la partecipazione dalla nostra regione dei sindaci Pierdonato Silvestri di Campomarino, Giorgio Manes di Montecilfone, Giuseppe Caporicci di Portocannone e Raffaele Primiani di Ururi.

La visita del presidente dell’Albania è stata inoltre l’occasione per la realizzazione di un protocollo d’intesa tra i Comuni arbereshe di Puglia, Molise, Campania e Abruzzo.

Possibili quindi in futuro iniziative che possano rafforzare il legame fra le popolazioni arbereshe e l’Albania.

Il presidente Meta ha elogiato l’Italia per aver dimostrato accoglienza alle popolazioni albanesi nel corso dei secoli, e per aver messo in campo una cooperazione con l’Albania sia nei periodi più difficili della Repubblica adriatica, sia in questi ultimi tempi.