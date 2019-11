“Piacere Gravina”. L’arrivo del presidente della Figc, Gabriele Gravina, è accompagnato da un simpatico siparietto con il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Protagonista il primo cittadino che avvicinandosi al numero uno del calcio italiano e stringendogli calorosamente la mano ha creato qualche secondo di imbarazzo misto a stupore subito tramutatosi in sorrisi per l’evidente ‘cognonimia’ intercorrente tra i due.

Siparietti a parte, Gabriele Gravina è intervenuto per la Festa del calcio molisano, appuntamento annuale e molto partecipato e ha dato più di una speranza ai molisani di poter rivedere a breve le nazionali dalle nostre parti: “C’è stato un sopralluogo pochi giorni fa sugli impianti sportivi della regione, non solo Campobasso e Isernia ma anche Agnone, stiamo cercando di capire le opportunità strutturali che possiamo utilizzare per portare le nazionali anche in Molise. Sia io che Cosimo Sibilia (presidente della Lega Nazionale Dilettanti, ndr) che Piero Di Cristinzi ci teniamo in maniera particolare”.

A proposito del presidente della Figc Molise, come annunciato su queste colonne qualche settimana fa, dà quasi per certa la presenza dell’Under 21 a Campobasso nel mese di giugno: “Io dico che ormai siamo al 90 percento di possibilità di vedere a giugno l’Under 21 a Campobasso, e sarà anche una bella partita perché sarà una formazione potenziata dai cosiddetti esclusi dalla Nazionale maggiore”. Ma chiaramente bisognerà fare diversi lavori sulla struttura di Selvapiana: “Si sta facendo un progetto di recupero. Io sono dell’avviso che lo stadio di Selvapiana debba essere recuperato integralmente. Si seguiranno degli step di lavoro, abbiamo fatto pochi giorni fa un incontro all’assessorato regionale ai lavori pubblici con l’assessore Niro e il Comune di Campobasso. C’è la volontà ferrea da parte di entrambe le istituzioni di risolvere questo problema perché quello di Selvapiana è uno degli stadi più belli d’Italia e potrebbe diventare anche uno dei più funzionali anche per una filiera continua per gli appuntamenti delle varie nazionali”.

Parole che confermano quanto detto anche dall’assessore comunale Luca Praitano in merito alle migliori da apportare: “E’ previsto un intervento complessivo di 300mila euro da parte del Comune, di cui 200mila da utilizzare quest’anno, 100mila l’anno prossimo”. Il primo step è quello di portare la capienza “ad almeno 7-8mila spettatori e poi pensare di arrivare fino a 14mila posti, questo però non nell’immediato”.