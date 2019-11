Giungono da un residente di via Rio Vivo a Termoli le immagini dell’allagamento di oggi, 12 novembre. Una pioggia di non eccezionale portata eppure – a guardare la strada – sembrerebbe essere passato un tifone.

In particolare il video mostra come l’acqua fuoriesca copiosa da un tombino, evidentemente intasato, e come le automobili che transitino in quella via si trovino costrette a passare il ‘guado’.