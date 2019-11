Venerdì 6 dicembre il Molise si arricchirà di nuove figure specializzate a tutela della fauna ittica regionale: si tratta delle Guardie Particolari Giurate Volontarie Ittiche che, per la prima volta nella nostra regione, giureranno di salvaguardare il patrimonio faunistico e ambientale locale. I volontari opereranno lungo tutti i corsi d’acqua dolce della Provincia di Campobasso per difendere l’ambiente e la natura.

La cerimonia sarà ospitata a Palazzo Ducale a Larino a partire dalle 10.30. All’evento, il primo in assoluto di questo genere in Molise, presenzierà il Sindaco di Larino Giuseppe Puchetti, che officerà il giuramento in qualità di delegato del Prefetto di Campobasso Maria Guia Federico. Saranno presenti anche diversi sindaci dei centri del Basso Molise.

La figura della guardia particolare giurata ittica è molto importante ai fini della protezione ambientale. La sua attività nasce da un lungo percorso, visto che per ottenere il decreto di nomina, gli aspiranti sono tenuti a seguire degli appositi corsi organizzati e sostenere un esame. Il tutto è stato organizzato dalla Sezione di Termoli dell’Associazione Nazionale Protezione Animali Natura Ambiente (A.N.P.A.N.A), su iniziativa del Presidente nonché Ispettore per la Regione Molise Felice Lategano.

“Il giuramento delle guardie – si legge nella nota stampa – Rappresenta un ennesimo passo in avanti dell’A.N.P.A.N.A di Termoli, che si è messa recentemente in evidenza nel recupero del nido di tartarughe caretta caretta a Campomarino lo scorso ottobre. Alla fine della cerimonia, sia il Presidente Lategano che le nuove Guardie saranno a disposizione dei cronisti intervenuti per rispondere alle loro domande”.

Foto: Gruppo facebook A.N.P.A.N.A. Termoli