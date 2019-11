Traffico in tilt e negozi affollati: lo shopping si concentra nei centri commerciali

Il giorno del ‘venerdì nero’ è arrivato e gli amanti dello shopping hanno potuto soddisfare il loro desiderio di fare acquisti a prezzi scontati. Il black friday, tradizione commerciale americana importata in Italia alle stregua di Halloween, ha preso piede anche a Campobasso dove questa mattina – 29 novembre – erano numerosi i negozi che offrivano la merce in vendita promozionale.

Quest’anno le previsioni sono rosee: è previsto un boom di vendite per quello che ormai è considerato l’evento commerciale dell’anno. Anche nel capoluogo gli esercenti sperano in una boccata di ossigeno per le casse delle proprie attività.

E probabilmente, almeno questa mattina, i commercianti dei centri commerciali erano più contenti di quelli del centro città: scarse le presenzein quest’ultimo caso, più affollati invece i due grandi iperstore della zona industriale. Gli effetti si sono visti anche sul traffico: auto in coda e traffico in tilt in contrada Colle delle Api e negozi affollati sia al Pianeta che al Monforte. In alcuni casi si faceva pure la fila per entrare.

Le vendite promozionali continueranno in alcuni negozi anche domani.