Torna ‘Alberi per il futuro’, l’appuntamento con l’ambiente e le nuove piantumazioni

Torna, anche per quest’anno, l’appuntamento green di ‘Alberi per il futuro’: l’evento, giunto alla sua quinta edizione, si svolgerà sabato 16 e domenica 17 novembre in diverse città molisane. La due giorni di festa prevede la piantumazione di nuovi alberi, in concomitanza con la giornata nazionale a loro dedicata, coinvolgendo cittadini e portavoce del Movimento Cinque Stelle Molise per lanciare un messaggio di tutela ambientale come dovere della collettività.

La festa, inaugurata nel 2015, ha permesso di mettere a dimora oltre 40mila alberi in oltre 200 comuni italiani e conta di continuare su questa rotta. In Molise sono otto i comuni che hanno aderito all’iniziativa, programmando nuove piantumazioni: “Chiunque voglia avrà la possibilità di piantare un albero: un piccolo gesto per contribuire a creare un futuro più verde, più sano, più felice in cui vivere”, fanno sapere i pentastellati.

Ecco il calendario di tutti gli appuntamenti molisani: