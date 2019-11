Una forte scossa di terremoto con magnitudo 4.4 è stata registrata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 18.35 di questo tardo pomeriggio, giovedì 7 novembre. L’epicentro è stato individuato a Balsorano, in provincia de L’Aquila ad una profondità di 14 chilometri. Paura tra i residenti anche nell’Alto Molise: nella zona compresa tra la provincia di Isernia e la città di Venafro la scossa è stata avvertita nitidamente dalla popolazione che è scesa in strada.

Al momento non si registrano danni a cose o persone, ma la paura che un nuovo fronte sismico possa interessare nuovamente la regione spaventa i molisani. Dopo le scosse dell’estate 2018, susseguitesi per diversi mesi lungo tutta la stagione balneare, i residenti hanno paura. La conta dei danni non è ancora terminata ed intere famiglie sono ancora senza casa, dal momento che non possono far rientro nelle loro abitazioni giudicate inagibili così come luoghi di culto ed uffici.

Paura anche nel centro Italia, nella provincia di Roma dove la scossa è stata forte ed intensa. Anche nel Lazio si sono registrate tre scosse, subito dopo quella abruzzese: magnitudo 2,2 , 1,5 e 1,6 a Sora, nella provincia di Frosinone ed a pochissimi chilometri da Balsorano. Decine le chiamate ai Vigili del Fuoco ed ai numeri di emergenza che si sono già messi in moto per verificare la situazione.