Termoli, almeno per un giorno si può dire “I love shopping”. La giornata mite di oggi, 29 novembre, ha fatto da contorno ideale a una mattinata all’insegna delle spese, anche in centro, dove la maggior parte dei negozi ha proposto sconti e 3×2 convenienti in occasione dell’ormai classico appuntamento con il Black Friday che inizia a sbarcare prepotentemente anche in Italia, Molise incluso.

Sono stati soprattutto i più giovani a riempire con la loro presenza, le lori voci e i loro colori Corso Nazionale, piazza Monumento e traverse attigue per acquisti mattutini, molti dei quali avvenuti al termine della manifestazione per il clima che si è svolta tra le 9 e le 11, sempre in centro.

Esagerato dire che nei negozi ci fossero file, ma sicuramente la clientela è stata triplicata rispetto al solito. Molti ne hanno approfittato per acquistare scarpe, maglioni e accessori visti in precedenza e pagati con un 20, 30 per cento in meno rispetto al prezzo di listino.

Non solo ragazzi, ovviamente, ma anche adulti: lo shopping del Black Friday non conosce età.