Tappa zero del tour ‘Plastic free’ a Termoli: “Eliminiamola dalla città”

Una domenica diversa, da trascorrere all’aria aperta per eliminare un po’ di plastica dalle strade e dalle spiagge. Questa l’iniziativa ‘Plastic free’ che è stata lanciata questa mattina, mercoledì 6 novembre, in Comune da Luca De Gaetano, l’ideatore della Onlus omonima che in tutta Italia sta organizzando delle giornate di raccolta della plastica e a Termoli vivrà la sua tappa Zero.

“Plastic free nasce a Termoli – ha rivelato e vede coinvolte 8 associazioni. Ci vedremo domenica 10 novembre alle 10 sulla Scalinata del Folklore per raccogliere più plastica possibile sulle spiagge e in città. L’obiettivo principale è sensibilizzare. Termoli è pronta a dare un segnale a tutta Italia. Abbiamo coinvolto 50 referenti in tutta Italia con un migliaio di associati, in ogni regione c’è un referente e siamo pronti a fare almeno 20 tappe, da far diventare 50 nel 2020”.

Il Comune di Termoli ha deciso di aderire all’iniziativa. “Di recente la Giunta ha adottato la delibera per una città senza plastica” ha ricordato Giuseppe Mottola, assessore al Bilancio. Il sindaco Francesco Roberti ha indicato nella plastica “uno dei maggiori problemi dei prossimi anni, più dell’amianto. Da quando ci siamo insediati abbiamo iniziato un percorso per tornare a fregiarci della Bandiera blu e le iniziative contro la plastica ci danno punteggio”.

Presenti anche alcune delle associazioni aderenti, come quella del Circolo Canottieri rappresentata dal presidente, nonché consigliere comunale, Nico Balice. “Ci rendiamo conto costantemente di come la plastica può danneggiare il nostro mare. Eliminare la plastica significa eliminare danni all’ambiente e all’essere umano”.

Sono intervenuti anche i referenti dell’associazione Anpana e del Terzo Millennio che domenica garantiranno la loro presenza nella raccolta della plastica.