Su e Giù, aperte le iscrizioni alla 46esima edizione di domenica 17 novembre

È partito il conto alla rovescia per la 46^ edizione della Su e Giù. Da oggi, 8 novembre, sono infatti aperte le iscrizioni alla manifestazione patrocinata dal Comune di Campobasso, dalla Provincia di Campobasso e dall’Assessorato allo Sport della Regione Molise, che quest’anno sarà dedicata alla memoria del compianto Maestro Domenico Fratianni, scomparso lo scorso luglio a Matera e che, negli ultimi 18 anni, aveva disegnato le medaglie consegnate a tutti i partecipanti della corsa più importante della Regione.

Molteplici saranno le novità previste quest’anno, a partire dalle numerose iniziative finalizzate a rendere l’evento conforme ai più alti standard di sostenibilità ambientale. La Virtus, da sempre sensibile alla questione, ha infatti aderito, su invito della Regione Molise, al progetto Zero Waste Blue, finalizzato all’organizzazione di eventi sportivi che possano sensibilizzare la collettività al tema del rispetto della natura. A tal proposito durante la gara, in corrispondenza dei punti di ristoro, i classici bicchieri di plastica verranno sostituiti con altri fatti di materiale totalmente compostabile; lungo il percorso i giudici di gara saranno dotati di bici elettrici e scooter elettrici che sostituiranno quelli classici a benzina mentre, alla partenza, ad aprire la manifestazione ci saranno un’auto ibrida ed una elettrica; inoltre, domenica 10 e domenica 17, giorno della manifestazione, verranno consegnati ai bambini palloncini in lattice biodegradabile al 100% e, sempre domenica 17, saranno presenti in piazza Municipio gli stand della Coldiretti che distribuiranno prodotti agricoli a “chilometro zero”.

Le iniziative non finiscono qui: il Gruppo Sportivo Virtus ha infatti coinvolto negli eventi che fanno da contorno alla Su e giù il Polo Museale dei Misteri ed il Museo Sannitico che, sabato 16 e domenica 17, apriranno le proprie sale al pubblico. A partire da venerdì 15 inoltre il classico maxischermo animerà il Corso cittadino e, in piazza del Municipio, verrà allestito uno stand in cui sarà possibile, attraverso appositi visori, vivere una esperienza immersiva lungo il percorso della Su e Giù per mezzo della realtà virtuale.

Queste ed altre iniziative faranno dunque da contorno alla manifestazione podistica che, domenica 17 novembre, chiamerà a raccolta migliaia di partecipanti provenienti da tutta Italia. Per iscriversi alla manifestazione sarà necessario recarsi in uno dei venti punti “gialloblu”, il cui elenco è disponibile sul sito www.gsvirtus.it, da cui sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione on line.

Recandosi personalmente presso uno dei punti di iscrizione, infine, si riceverà una copia del giornale della Virtus “Il Giallo più Blu” attraverso il quale sarà possibile partecipare al concorso per disegnare la medaglia della prossima edizione della manifestazione che, ancora una volta, vuole guardare al futuro ancorando però saldamente i piedi nel presente.