Scatta oggi la tre giorni di parcheggi gratuiti a Termoli, per iniziative del Comune che d’accordo con la Publiparking ha pensato a questa iniziativa per favorire il commercio in occasione della settimana del Black Friday, quella in cui tutte la attività commerciali propongono degli sconti.

Ma l’iniziativa, pubblicizzata tramite una conferenza stampa lunedì scorso, non è arrivata a conoscenza di tutti e soprattutto sui parcometri non c’è alcun avviso. Le macchinette dove pagare il parcheggio infatti funzionano regolarmente e più di qualcuno ha pagato senza conoscere l’esenzione che durerà da oggi fino a sabato.

“Sono di Campobasso – testimonia un cittadino – e stamattina mi trovo a Termoli. Non sapevo dell’iniziativa del Comune, che è anche apprezzabile. Però non capisco perché i parcometri non sono stati disattivati. Mi sembrano macchine moderne, controllabili in maniera digitale, si potevano disattivare. E non c’è nemmeno un cartello. Io ho pagato regolarmente e solo più tardi qualcuno mi ha avvisato che non era necessario”.

Intanto, come preventivabile, l’iniziativa sta riscuotendo successo in quanto a presenze di auto. Di conseguenza, trovare un parcheggio libero è praticamente impossibile, almeno nella tarda mattinata di oggi.