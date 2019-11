Strade dissestate: in arrivo centomila euro per la sistemazione della SP13 tra Montenero e Palata

A breve ci sarà una strada dissestata in meno di cui preoccuparsi mentre si viaggia in auto, di ritorno nelle proprie abitazioni: si tratta della strada provinciale 13 che collega il centro abitato di Montenero di Bisaccia al bivio con la Strada Statale 157 in direzione di Palata. È notizia di poche ore, infatti, che il tratto che interseca i due comuni sarà risistemato grazie a nuovi fondi che permetteranno la sistemazione e la messa in sicurezza di un tratto di particolare rilevanza che collega i comuni dell’entroterra alla costa.

L’investimento della Commissione Lavori Pubblici della Provincia di Campobasso, pari a 100mila euro, permetterà il ripristino del manto stradale, ormai rovinato in più punti, e la sistemazione dei tratti particolarmente dissestati. Niente più slalom per evitare una buca, nessun rischio incidenti per invasione di corsia: la SP13 si rifarà il look per la gioia dei residenti.

Una soddisfazione ampiamente espressa anche dai consiglieri provinciali Simona Contucci ed Angelo Del Gesso che , in una recente nota stampa, dichiarano: “Siamo molto soddisfatti per il risultato raggiunto in Commissione – hanno dichiarato Contucci e Del Gesso – attraverso il quale abbiamo raggiunto il risultato di impegnare fondi per una strada provinciale particolarmente importante per Montenero di Bisaccia e Palata. I passi successivi saranno quelli del progetto e della successiva gara, in modo tale che entro l’anno prossimo sarà possibile appaltare i lavori. Un grazie particolare lo rivolgiamo al Presidente e ai colleghi consiglieri presenti in Commissione, i quali ci hanno consentito di programmare un intervento importante su un’arteria che aveva sicuramente bisogno di manutenzione”.