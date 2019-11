La strada di via Sangro completamente al buio e dissestata. Il video – prodotto da un lettore che quotidianamente percorre la via – mostra il tragitto che dal quartiere San Pietro porta alla rotonda di via Asia/via Giappone, ed è stato girato in tarda serata. Nessun lampione ad illuminare la strada, tanto che l’automobilista è costretto a percorrerla con cautela.

Ma non c’è solo l’insidia del buio, a rendere pericoloso il percorso sono anche le innumerevoli buche, anche queste mostrate inequivocabilmente da chi ha girato il video. Sembrerebbe una stradina di campagna, semiabbandonata. Eppure è una via che collega ad uno dei quartieri più popolosi della città.