Detto fatto. Come da noi più volte annunciato, l’amministrazione comunale di Campobasso ha provveduto a ridisegnare la segnaletica davanti al bar Europa. Strisce bianche in quell’area della zona industriale, tra i punti più critici di Campobasso in termini di traffico e parcheggi selvaggi. Ora sono stati realizzati gli appositi posteggi per le vetture di fronte alla nota attività commerciale del capoluogo.

Risale allo scorso 6 ottobre il primo annuncio dell’assessore alla Municipale di Campobasso, Simone Cretella. In quella data ci fu un vero e proprio blitz dei vigili urbani per contrastare il ‘far-west’ di auto in una zona in cui le regole del codice della strada vengono puntualmente infrante. Un’area che da tempo è una sorta di giungla urbana: auto parcheggiate a spina di pesce che ostacolano la circolazione nonostante un parcheggio poco distante dall’attività, pericoli per i pedoni che rischiano di essere investiti

La nuova segnaletica nella zona che coinvolge tutto il tratto che unisce i due centri commerciali di Campobasso, costituisce uno dei primi interventi dell’amministrazione comunale. Un altro provvedimento – annoverato dall’assessore Cretella – è quello che riguarderà il senso unico in via delle Frasche.

NG