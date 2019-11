“Stendiamo la violenza”: selfie e lenzuola alla finestra per difendere le donne

La Giornata contro la violenza sulle donne è il momento per fare il punto e ripercorrere il lavoro svolto dal centro antiviolenza BeFree di Campobasso.

“Le centinaia di vicende dolorose che le donne hanno raccontato a BeFree durante gli anni di presenza del Centro Antiviolenza sul territorio molisano e di lavoro frontale a sostegno delle vittime di violenza – scrivono in una nota – spesso sollecitano nella nostra mente scenari inquietanti, e evocano un’immagine drammatica: la donna, sola con il suo dolore e sola ad affrontare le violenze, i maltrattamenti e gli abusi, si staglia come una silouhette in un deserto morale che, tuttavia, pullula di gente: i vicini di casa, gli amici e le amiche, parenti. Tutti che vedono, o che potrebbero vedere. Tutti che non capiscono, anche se potrebbero capire. Tutti che non intervengono, che non offrono un aiuto che potrebbe essere risolutivo. Per questo, perché conosciamo la violenza contro le donne in tutti i suoi aspetti, e perché siamo consapevoli che tutta la società deve farsene carico, lavoriamo ad un cambiamento profondo della cultura della diseguaglianza e della negazione delle diversità.

#befreemolise vuole stimolare tutti i nostri interlocutori (attuali e potenziali) a farsi carico di combattere la violenza domestica ogni giorno nelle case, nelle strade, nelle scuole…ovunque!

Come puoi aiutarci a cambiare questa realtà?

Intanto scattati un selfie con un lenzuolo appeso alla finestra e con su scritta una frase contro la violenza, poi usa #stendiamolaviolenza #befreemolise e postalo sui tuoi siti social e condividilo con i tuoi contatti e sulla pagina facebook di Befree Molise. Continua a seguirci per conoscere le prossime iniziative della campagna e per contribuirvi.

La partecipazione di tutti ci aiuterà nello sforzo di sensibilizzazione contro la violenza domestica”.