Sospetti sulle 28 assunzioni alla società che gestisce la raccolta rifiuti. Cda verso l’azzeramento

Fu la pietra dello scandalo all’interno di una campagna elettorale (quella dello scorso maggio) abbastanza ‘moscia’. “Ma come la società che si occupa di rifiuti si ricorda di assumere proprio ora, a dieci giorni dalle elezioni?”. La società in questione è la Sea Servizi e Ambiente spa, unica controllata dal Comune di Campobasso.

Quando venne pubblicato il bando di concorso per le nuove assunzioni, il governo cittadino era guidato da Antonio Battista (Pd), ricandidato per il secondo mandato. Manco a dirlo, i rivali politici dell’ex sindaco (in particolare la leghista Maria Domenica D’Alessandro) si scatenarono.

Tuttavia, dopo il putiferio della campagna elettorale, forse quasi nessuno si è accorto che il concorso è andato avanti e la Sea alla fine ha assunto 28 persone. Ventidue autisti e sei netturbini per l’esattezza che, raccontano fonti interne alla municipalizzata, hanno preso servizio dal 1 novembre.

Tutti felici e contenti? Non proprio. Perché su quelle assunzioni ci sarebbero alcuni sospetti che stanno avvelenando il clima nella sede di piazza Molise. In particolare, uno degli operatori sarebbe parente ad uno dei pezzi grossi della Sea, il direttore generale Mauro Vitolo. L’indiscrezione è arrivata pure alle orecchie del presidente Gianfranco Spensieri, ma nessuno si è preso la briga di verificare il rapporto di parentela. Anche perchè l’assunzione, pur essendo legittima, appare quanto meno inopportuna.

Sarebbe la prima tegola per la Sea, che si avvia a vivere una stagione infuocata. Il consiglio di amministrazione, composto da Gianfranco Spensieri, Enza Iannetta e Sandro Addona e designato lo scorso febbraio da Antonio Battista (Pd), sarà azzerato dalla nuova amministrazione pentastellata.

“Non ho indicazioni in merito e il mandato di questo Cda scade nel 2021 come da avviso pubblico”, taglia corto Spensieri che si è insediato ad aprile 2019.

In realtà l’attuale sindaco Roberto Gravina ha un’idea diversa sul futuro della società e la giunta da lui guidata ieri (22 novembre) ha approvato la delibera e il relativo avviso per nominare il nuovo amministratore unico per gli esercizi 2020, 2021, 2022. Definiti requisiti e motivi di incompatibilità: tra questi i gradi di parentela (“è incompatibile con la posizione di rappresentante del Comune in enti, aziende ed istituzioni la condizione di coniuge, parente od affine entro il 3° grado con il Sindaco, Assessore o Consigliere in altri enti locali” oppure chi è stato nominato consecutivamente due volte nella Sea (il che esclude ad esempio l’ex presidente Stefano Sabatini) e chi è già nominato in un altro Ente.

Il primo cittadino vorrebbe una gestione manageriale. “La visione progettuale dell’amministrazione in merito al futuro dell’azienda è chiara – ha dichiarato Gravina – e con questa scelta di optare per un Amministratore unico che sia in grado di mettere in campo le proprie specifiche competenze professionali, vogliamo rilanciare la funzione della Sea in un modo ancora più ampio, puntando su un’organizzazione sempre più manageriale, soprattutto in prospettiva. Vogliamo puntare sulla Sea come multiutility pubblica a tutti gli effetti, anche perché sono tante le potenzialità che l’azienda serba in sé e starà alla nuova governance che ci avviamo a scegliere tramite questo primo passaggio dell’avviso pubblico, renderle via via, nel corso del tempo, attuabili, efficienti, funzionali e remunerative per l’azienda stessa”.

Già si fanno i nomi di Enzo Vergalito, ex dirigente al Comune di Termoli, e di Raphael Rossi, manager dal curriculum ‘stellare’ ma non per la vicinanza al Movimento 5 Stelle. Piuttosto è un tecnico molto famoso negli ambienti politici: lo scorso luglio è stato nominato all’Azienda Ambientale di pubblico servizio di Livorno.

Nel suo curriculum figurano le esperienze da amministratore a Torino, Napoli, Reggio Calabria, Parma, Reggio Emilia e Piacenza, dove ha avviato sistemi avanzati di gestione dei rifiuti.

Forse il manager unico costerà di più degli attuali 60mila euro all’anno di stipendio che la comunità paga per il consiglio di amministrazione della Sea spa. Ma “l’importante è il risultato”, osserva il sindaco Gravina che punta per il prossimo anno a completare la raccolta differenziata nel capoluogo.

La strada per il repulisti del cda attualmente in carica però potrebbe essere più complicata del previsto. L’avviso pubblico con cui l’ex primo cittadino Battista ha inteso reperire le professionalità prevedeva un incarico della durata di tre anni. Il successivo decreto ha designato Spensieri, Addona e Iannetta per soli sei mesi. Chi avrà ragione?

Insomma l’azzeramento della governance alla Sea potrebbe diventare materia per i giudici nei tribunali. Sperando solo che non si blocchi l’operazione di diffusione della raccolta differenziata porta a porta al resto della città.