Soldi per le periferie sbloccati dopo un anno. Il Comune recupera 1,7 mln, “lavori dal 2020”

Era l’agosto del 2018 quando l’allora governo Lega-M5S decise di bloccare i finanziamenti previsti nel cosiddetto ‘bando periferie’ dall’ex esecutivo a guida Pd. Un colpo di spugna che ha creato fibrillazioni e malumori tra gli amministratori di tutta Italia e anche tra gli operatori dell’edilizia che avevano visto in quei fondi una boccata d’ossigeno per le imprese.

18 milioni di euro erano stati stanziati per Campobasso. Il progetto di riqualificazione presentato dall’allora giunta targata Antonio Battista avrebbe riguardato un’area compresa da via Monforte fino a contrada Selvapiana: sarebbe stato ricreato il mercato coperto (ispirato al ‘Fico’ di Bologna) con un parcheggio di 70 posti e attività commerciali legate ai prodotti a chilometro zero, ristorazione ed enogastronomia. Previsti poi un percorso ciclo-pedonale, una scuola di cucina nell’ex scuola ‘Notte, impianti fognari e strade nuove, orti didattici.

Un anno e mezzo dopo, complice il cambio di governo (guidato ora proprio dal Partito democratico assieme al Movimento 5 Stelle), gli scenari mutano di nuovo. I fondi sono stati ripristinati.

Ad annunciarlo in una nota stampa il capogruppo Pd al Comune di Campobasso Giose Trivisonno: “Una grande vittoria di Campobasso, sbloccato il bando periferie. I consiglieri comunali del Partito Democratico esprimono soddisfazione per lo sblocco dei fondi sulle periferie urbane, che vede la città di Campobasso finalmente assegnataria di 18 milioni di euro. Il governo Conte 2, sotto la spinta del PD, segna un passo differente con il precedente governo che aveva bloccato un finanziamento così importante per la nostra città. Sono ripagati gli sforzi di una amministrazione, quella Battista, che ha creduto da subito nella possibilità di Campobasso di accedere ai fondi”.

La notizia ha rimesso in moto anche la ‘macchina’ di palazzo San Giorgio dove la giunta comunale ha approvato in via d’urgenza la delibera (numero 258) per ratificare in Consiglio comunale la variazione al bilancio.

“Abbiamo dato seguito alla nota del Consiglio dei ministri che approva il nuovo cronoprogramma degli interventi”, ha spiegato il sindaco Gravina. “Il merito della giunta comunale è aver sbloccato la progettazione riattivando, con la delibera, 1,7 milioni del Fondo di rotazione presso la Cassa depositi e prestiti”. Cifra che consentirà al Comune “di pagare i progetti esecutivi”, mentre “dal 2020 ripartono pure i lavori, secondo il nostro cronoprogramma. Entro maggio – le parole del primo cittadino – vorremmo chiudere tutte le progettazioni, compreso il mercato coperto”.

In cima alla lista ci sono le piste ciclabili perchè, ha spiegato Gravina, “abbiamo già il progetto esecutivo ed entro gennaio potremmo iniziare le procedure di gara”. L’appalto in questo caso è da un milione di euro. Mentre 9,5 milioni sono destinati al mercato coperto, che è il progetto più complesso.

“Non voglio fare polemiche”, ha osservato poi riferendosi al Pd e all’ex amministrazione Battista. “Ma se i progetti esecutivi fossero stati presentati prima, non ci troveremmo in questa situazione, avremmo recuperato i ritardi. Ad ogni modo, entro dicembre arriveremo ad aggiudicare definitivamente gli studi che si occuperanno poi di fornire la progettazione. Ma senza riattivare il fondo di rotazione non avremmo potuto fare nulla, non avevamo questi fondi in cassa”.