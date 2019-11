Siringa e ago trovati al parcheggio del porto, Sos per rimuoverli

Una siringa usata è stata trovata questa mattina 25 novembre in porto, nella zona adibita al parcheggio per i residenti del Borgo vecchio di Termoli, poco distante dal depuratore che affaccia sul mare.

A prima vista non si tratterebbe di una siringa di quelle solitamente utilizzate per l’insulina e potrebbe essere stata utilizzata per iniettarsi droga.

A pochi passi dalla siringa, che si trova di fianco a una base di cemento su cui è stato montato un segnale stradale, c’è anche un altro ago, all’apparenza utile allo stesso scopo.

E’ noto come il porto di Termoli sia zona che non compete alla Rieco Scarl Sud per la rimozione dei rifiuti, ma è evidente come un rifiuto potenzialmente pericoloso come quello debba essere rimosso il prima possibile.