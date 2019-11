Si insedia il nuovo questore Francini: domani l’incontro con i giornalisti

E’ stato nominato lo scorso 22 ottobre dal Consiglio dei Ministri e domani (4 novembre) si insedierà nel suo ufficio in via Tiberio. Alberto Francini, ex questore di Catania, è pronto a cominciare il suo impegno come nuovo questore della provincia di Campobasso.

Domani, alle 9.30, l’incontro con la stampa nella sala Rosano della Questura, come comunicato in una nota stampa.

Francini prende il posto di Caggegi, andato in pensione lo scorso 31 ottobre.

Nato il 15 giugno del 1957 e originario di Napoli, il nuovo questore di Campobasso ha ricevuto in Sicilia numerosi riconoscimenti da istituzioni e società civile per il suo impegno contro il crimine organizzato e ogni genere di illegalità.