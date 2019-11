Si è insediato il nuovo capo della Questura: “Campobasso? Non esistono isole felici”

E’ Alberto Francini il nuovo questore di Campobasso. Sessantadue anni, napoletano, esperienza decennale in diverse zone italiane, nell’ultimo anno è stato a capo della questura di Catania.

Il Molise lo conosce. Eccome.

Dal 1994 al 2008 è stato cultore di diritto costituzionale presso l’Unimol ma della realtà territoriale che è stato chiamato a presidiare, sa fragilità e potenzialità.

Questa mattina ha incontrato la stampa: cordiale a diretto, senza indugio chiarito da subito la sua considerazione sulla terra molisana che non considera un’isola felice. “Perché – ha spiegato – oggi la criminalità organizzata non va più in giro con lupara, è cambiata. Si è modificata nelle dinamiche, nell’organizzazione. In un territorio dove la crisi è incalzante più che altrove, è facile che la criminalità si presti ad aiutare le aziende in difficoltà finendo col fagocitarle in meccanismi illegali e mortali”.

Convinto sostenitore che garantire la pubblica sicurezza significhi usufruire del contributo di ognuno ha spiegato che “Non si può fare a meno della collaborazione di tutti gli enti istituzionali e soprattutto di quella del cittadino”.

Per Francini in sostanza, la “sicurezza si fa insieme”.

E spiega anche perché rifacendo si ad esempi pratici: “Non c’è sicurezza se in un comune la pubblica illuminazione non funziona, o se un centro non possiede le telecamere né si preoccupa del loro funzionamento, oppure se si assegnano zone abitative a interi gruppi criminali”.

Cita anche l’importanza della collaborazione con le associazioni di categoria e i gruppi di volontariato, spera nella messa a punto di gruppi di cittadini che di concerto con la polizia diventino “vedette” del proprio territorio per salvaguardarlo e proteggerlo.

Convinto che un buon questore non debba trincerarsi dietro le statistiche che periodicamente raccontano di reati in calo o della recrudescenza di un qualche fenomeno, conclude ricordando che “Abbiamo la migliore polizia investigativa del mondo, abbiamo sviluppato una conoscenza ineguagliabile e ci siamo attrezzati per contrastare i reati, dobbiamo solo guadagnare l’interazione con tutti gli attori del territorio e rompere il muro dell’indifferenza che spesso ci sovrasta”.