Senegalese beccato mentre provava a vendere orologi ‘patacca’: denunciato

E’ stato scoperto dai Carabinieri di Riccia mentre si aggirava in paese ed è stato fermato durante un servizio di controllo del territorio. L’uomo, W.A. le sue iniziali, un senegalese di 35 anni, aveva con sè numerosi orologi contraffatti. Li aveva nascosti in uno zaino per sfuggire ai controlli ma probabilmente era pronto a ‘tirarli fuori’ nel caso in cui avesse trovato un acquirente.

I militari hanno posto fine alla sua “attività” che forse era pure piuttosto “avviata”: nello zaino del 35enne c’erano prodotti di marchi rinomati e di lussuose case del settore.

E’ stato dunque identificato e denunciato, mentre gli orologi sono stati sequestrati dai Carabinieri.