Da lunedì 25 novembre la segreteria e la presidenza dell’Istituto Comprensivo Difesa Grande sono in via Santa Maria degli Angeli a Termoli. Il preside Salatore Sibilla e il personale scolastico si sono trasferiti nei locali della scuola secondaria di primo grado nel quartiere Difesa Grande.

Per i primi due mesi del nuovo anno scolastico gli uffici amministrativi erano in via Maratona, nella scuola elementare che per tanti anni ha ospitato la segreteria e la presidenza, ma con il cambio dell’organizzazione scolastica le scuole termolesi hanno dovuto modificare il proprio assetto. Così la scuola materna, elementare e media di Difesa Grande hanno abbandonato l’istituto Principe di Piemonte del centro cittadino, per diventare Istituto Comprensivo e abbracciare anche la scuola elementare di via Po e la scuola materna di via Volturno.

Con l’arrivo del nuovo dirigente scolastico, Salvatore Sibilla che ha conquistato anche il primato per essere il più giovane preside nel territorio molisano, la segreteria ha continuato a svolgere il proprio lavoro nei locali di via Maratona, in attesa che il Comune sistemasse le aule destinati agli uffici.

Nelle scorse settimane la conclusione degli interventi ha permesso al personale di poter iniziare il trasloco e di trasferire arredi, strumenti e documenti a Difesa Grande dove da ieri appunto, lunedì 25 novembre, gli uffici hanno ripreso a funzionare.

“Ringrazio il Comune per l’impegno e per il lavoro di questi giorni per il trasloco, grazie anche ai collaboratori scolastici e al personale della segreteria per l’enorme sforzo compiuto per far ripartire l’istituto il più velocemnte possibile”, ha commentato il dirigente scolastico a margine della riapertura degli uffici.