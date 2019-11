Scomparso da giorni, Elso Tornincasa trovato morto: il corpo era vicino l’ospedale Veneziale

Il suo corpo, ormai privo di vita, è stato scoperto poco dopo le 18 di oggi, mercoledì 6 novembre: Elso Tornincasa, 61enne di Montenero Val Cocchiara era sparito la sera del 1 novembre da Isernia. L’uomo, giunto al pronto soccorso del capoluogo, aveva fatto perdere immediatamente le sue tracce. I familiari, preoccupati dal non vederlo tornare a casa, avevano subito sporto denuncia ai Carabinieri e fatto partire un tam tam sui social network nella speranza che qualcuno potesse averlo visto.

Sfortunatamente le loro speranze sono state infrante dal ritrovamento del suo corpo, a circa 500 metri dall’ospedale Veneziale dal quale si era allontanato appena cinque giorni fa. A nulla sono serviti gli avvistamenti a Castel di Sangro, segnalati a poche ore di distanza dalla sua scomparsa. Sul luogo stanno operando i Vigili del Fuoco di Isernia unitamente ai Carabinieri. Il recupero del corpo è ancora in corso. Non sono ancora noti i dettagli legati alla morte di Elso Tornincasa, ma non è escluso che il magistrato di turno possa richiedere l’autopsia, utile a far luce sull’intera vicenda.