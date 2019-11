Anche il Sindaco di Termoli, Francesco Roberti, ha voluto ricordare Fred Bongusto e la sua arte all’indomani della sua scomparsa.

“Come presidente della Provincia di Campobasso mi unisco al dolore che ha colpito la famiglia di Fred Bongusto. Una perdita importante per tutto il Molise, un corregionale e un campobassano che, grazie al suo talento, ha saputo portare in giro per l’Italia e per il mondo la freschezza e la purezza della nostra regione.

Fred Bongusto e le sue canzoni – ha proseguito Roberti – resteranno note indelebili nei cuori dei campobassani e di tutti noi che lo abbiamo seguito fin dall’inizio della sua carriera.

Una persona che si è fatta conoscere per la sua bravura e per la freschezza delle sue canzoni capaci di profondere autentici sentimenti in tutti coloro che le hanno sempre ascoltate. Come molisani lo ringrazieremo sempre

per le emozioni che ci ha trasmesso”.