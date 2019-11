Sbrocca assolto di nuovo: “Sconfitta di qualche politico di lungo corso”

L’ex sindaco di Termoli Angelo Sbrocca ha voluto commentare la notizia dell’assoluzione dal processo per presunto abuso d’ufficio che si è concluso in primo grado ieri 4 novembre. Assistito e difeso dall’avvocato Nicolino Cristofaro, Sbrocca è stato assolto dal Tribunale di Larino nella persona del Giudice Rosaria Vecchi per la seconda volta nel giro di pochi mesi sempre per presunto abuso d’ufficio.

In questo caso è stata ritenuta legittima la nomina del membro dello staff Michele Macchiagodena, nel 2014. A contestarla era stata il cittadino Ciro Stoico, poi candidato col centrodestra alle scorse comunali.

“Ho sempre avuto fiducia nella magistratura e nel Tribunale di Larino ed ero confidente nell’esito positivo di questo procedimento penale – dichiara oggi l’ex primo cittadino -. Ciò a comprova della piena legittimità degli atti posti dalla mia amministrazione”.

Sbrocca non ha tralasciato anche un commento più strettamente politico. “Purtroppo ancora una volta si deve censurare l’uso distorto che qualche cittadino fa della giustizia per scopi diversi da quelli propri. Molti politici o aspiranti tali utilizzano l’attivazione di procedimenti penali per la propria battaglia personale o politica e questo con oneri a carico della collettività. Peraltro molto spesso dietro a cittadini che si fanno strumentalizzare vi sono politici di lungo corso che vigliaccamente non appaiono. Ma queste assoluzioni sono la sconfitta politica di chi agisce in prima persona ma anche e soprattutto di chi è dietro le quinte credendo di fare il regista furbo”.